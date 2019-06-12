"Жирона" требует расширить Примеру до 21 клуба

"Жирона" настаивает на расширении Примеры в сезоне 2019/20, сообщает Еl Рais.

По информации источника, каталонский клуб хочет, чтобы в чемпионате стартовал 21 клуб вместо 20.

Дело в том, что "Вальядолиду" грозит наказание в виде лишения 6 очков за возможное участие в договорном матче с "Валенсией" в заключительном туре минувшего первенства.

Если вина "бело-фиолетовых" будет доказана, то после снятия баллов они окажутся в зоне вылета вместо "Жироны".

В таком случае каталонцы могли бы сохранить прописку в Примере.

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