"Жирона" требует расширить Примеру до 21 клуба
"Жирона" настаивает на расширении Примеры в сезоне 2019/20, сообщает Еl Рais.
По информации источника, каталонский клуб хочет, чтобы в чемпионате стартовал 21 клуб вместо 20.
Дело в том, что "Вальядолиду" грозит наказание в виде лишения 6 очков за возможное участие в договорном матче с "Валенсией" в заключительном туре минувшего первенства.
Если вина "бело-фиолетовых" будет доказана, то после снятия баллов они окажутся в зоне вылета вместо "Жироны".
В таком случае каталонцы могли бы сохранить прописку в Примере.
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|Валенсия
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