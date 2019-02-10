"Жирона" – "Уэска" - 0:2 (видеообзор)

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"Жирона" – "Уэска" - 0:2 (видеообзор)

Вашему вниманию представляется видеообзор матча 23-го тура испанской Примеры между "Жироной" и "Уэской", который завершился неожиданной победой последней команды первенства.

Не пропустите: "Жирона" на своём поле уступила последней команды Примеры. | http://soccernews.ru

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