"Жирона" усилилась бразильцем из "Манчестер Сити"

Бразильский защитник "Манчестер Сити" Иан Коуто перешел в "Гранаду", сообщается на официальном сайте испанского клуба.

"Гранада" арендовала футболиста до окончания сезона-2020/2021 без права последующего выкупа.

Стоит отметить, что "Манчестер Сити" купил бразильца летом 2020 года у "Куритибы" за шесть миллионов евро.

18-летний Коуто является воспитанником "Коритибы". Всего он провел за клуб два матча.

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