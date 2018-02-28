"Жирона" в домашнем матче нанесла поражение "Сельте"

Теги жиронасельта виго

"Жирона" в домашнем матче нанесла поражение "Сельте"В матче 26-го тура испанской Ла Лиги "Жирона" на своем поле минимально обыграла виговскую "Сельту".

"Жирона" - "Сельта" - 1:0

Гол: Порту, 14 - 1:0.

"Жирона": Боно, Рамальо, Эспиноса, Хуанпе, Маффео, Ногуе, Понс, Планас, Порту (Тимор, 90+1), Б. Гарсия (А. Гарсия, 71), Стуани (Лозано, 85).

"Сельта": Бланко, Мальо, Ронкалья, Гомес, Джонни, Васс (Бойе, 75), Лоботка, Хосабед (Радоя, 75), Мор, Аспас, Гонсалес.

Напомним, ранее "Эспаньол" нанес поражение "Реалу". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Привычные проблемы мадридцев: "Реал" проигрывает "Эспаньолу"

Привычные проблемы мадридцев: "Реал" проигрывает "Эспаньолу"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 25 65
2 Атлетико Мадрид 25 58
3 Реал Мадрид 25 51
4 Валенсия 25 49
5 Вильярреал 25 41
6 Севилья 25 39
7 Бетис 25 36
8 Сельта Виго 25 35
9 Эйбар 25 35
10 Жирона 25 34
11 Хетафе 25 33
12 Атлетик Бильбао 25 31
13 Леганес 25 30
14 Реал Сосьедад 25 29
15 Эспаньол 25 28
16 Алавес 25 28
17 Леванте 25 20
18 Лас Пальмас 25 19
19 Депортиво Ла-Корунья 25 18
20 Малага 25 13
Полная таблица

топ-5 тегов