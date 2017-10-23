"Жирона" в гостях одолела "Депортиво"
В рамках девятого тура испанской Примеры "Жирона" на выезде переиграла "Депортиво" со счётом 2:1.
"Депортиво" – "Жирона" - 1:2
Голы: Адай, 25 (пенальти) - 0:1, Перес, 51 (пенальти) - 1:1, Порту, 71 - 1:2.
"Депортиво": Узохо, Альбентоса, Луизинью, Хуанфран, Сидней, Гильерме, Борхес, Чолак (Андоне, 72), Картабия (Баккали, 77), Вальверде (Адриан, 64), Перес.
"Жирона": Буну, Эспиноса, Хуанпе, Рамальо, Адай (Мохика, 79), Понс (Гранель, 59), Порту, Гарсия (Дуглас Луис, 59), Алейш Гарсия, Маффео, Кайоде.
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|М
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|4
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|9
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|Леганес
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|17
|6
|Вильярреал
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|7
|Бетис
|9
|16
|8
|Севилья
|9
|16
|9
|Реал Сосьедад
|8
|13
|10
|Сельта Виго
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|11
|Атлетик Бильбао
|9
|11
|12
|Леванте
|9
|11
|13
|Хетафе
|9
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|14
|Эспаньол
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|9
|15
|Депортиво Ла-Корунья
|8
|8
|16
|Эйбар
|9
|7
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|Жирона
|8
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|18
|Лас Пальмас
|9
|6
|19
|Алавес
|9
|3
|20
|Малага
|9
|1