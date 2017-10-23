"Жирона" в гостях одолела "Депортиво"

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"Жирона" в гостях одолела "Депортиво"

В рамках девятого тура испанской Примеры "Жирона" на выезде переиграла "Депортиво" со счётом 2:1.

"Депортиво" – "Жирона" - 1:2

Голы: Адай, 25 (пенальти) - 0:1, Перес, 51 (пенальти) - 1:1, Порту, 71 - 1:2.

"Депортиво": Узохо, Альбентоса, Луизинью, Хуанфран, Сидней, Гильерме, Борхес, Чолак (Андоне, 72), Картабия (Баккали, 77), Вальверде (Адриан, 64), Перес.

"Жирона": Буну, Эспиноса, Хуанпе, Рамальо, Адай (Мохика, 79), Понс (Гранель, 59), Порту, Гарсия (Дуглас Луис, 59), Алейш Гарсия, Маффео, Кайоде.

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