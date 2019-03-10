"Жирона" - "Валенсия" - 2:3 (видеобзор матча)

Теги валенсияжирона

"Жирона" - "Валенсия" - 2:3 (видеобзор матча)

Предлагаем Вашему вниманию обзор матча 27-го тура чемпионата Испании, в котором "Валенсия" на выезде обыграла "Жирону" со счетом 3:2.

Видео: "Жирона" - "Валенсия"

Не пропустите: Солари рассказал, почему Иско имеет мало игровой практики в "Реале".

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Локомотив" на выезде обыграл "Анжи" в матче РПЛ

"Локомотив" на выезде обыграл "Анжи" в матче РПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 27 63
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 27 56
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 26 48
4 Хетафе Хетафе 27 45
5 Алавес Алавес 27 41
6 Бетис Бетис 27 39
7 Севилья Севилья 26 37
8 Валенсия Валенсия 26 36
9 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 26 35
10 Эйбар Эйбар 27 35
11 Эспаньол Эспаньол 27 34
12 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 27 34
13 Леганес Леганес 27 33
14 Жирона Жирона 26 31
15 Леванте Леванте 26 30
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 26 26
17 Сельта Виго Сельта Виго 27 25
18 Вильярреал Вильярреал 26 23
19 Райо Вальекано Райо Вальекано 27 23
20 Уэска Уэска 27 22
Полная таблица

топ-5 тегов