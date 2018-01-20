"Жирона" во второй раз в чемпионате отбирает очки у "Атлетико"

В 20-м туре Ла Лиги мадридский "Атлетико" принимал новичка элитного дивизиона – "Жирону". В матче первого круга каталонцы сотворили мини-сенсацию, отобрав очки у "матрасников". В отчетной встрече букмекеры отдавали команде Диего Симеоне безоговорочное преимущество.

Как и ожидалось, хозяева поля обозначили свое преимущество с первых минут поединка. И на 3-й минуте Антуан Гризманн даже оказался на ударной позиции, но за мгновение до этого был зафиксирован офсайд. Игроки "Атлетико" и в дальнейшем чаще гостили у штрафной соперника, нежели гости. Однако долгое время ничего опасного создать не удавалось.

Тревожный звонок для "Жироны" прозвенел на 25-й минуте. Удалось "матрасникам" организовать быструю атаку через центральную зону после перехвата мяча. Получился выход трое в трое, Гризманн протащил снаряд до дуги штрафной, а затем вовремя отпасовал на правую сторону площади. В результате, Корреа вышел один на один с голкипером и попытался перебросить вратаря, однако Буну выбросил вверх руку и спас свою команду.

Впрочем, меньше чем через 10 минут "Атлетико" открыл счет. Томас получил мяч недалеко от штрафной и подал мяч за спины защитникам на одиннадцатиметровую отметку. Диего Коста, находясь спиной к воротам, скинул мяч головой чуть назад, после чего Гризманн принял мяч и переиграл голкипера каталонцев – 1:0.

Еще до перерыва гости попытались ответить, но защита мадридского клуба сыграла безупречно. В самом конце тайма травму получил голкипер "Жироны" и во втором тайме рамку ворот гостей занял Ираисос.

С возобновлением матча хозяева поля продолжили катать мяч и играть по счету. Так продолжалось до 62-й минуты, когда у "матрасников" была отличная возможность удвоить результат. Позиционное наступление мадридского клуба развивалось на правом фланге, откуда последовал навес на линию вратарской. Ираисос сумел достать мяч, прервав передачу, однако каталонцы умудрились потерять мяч перед собственной штрафной, и "Атлетико" продолжил атаку. Прошла проникающая передача в штрафную. Карраско вышел один на один с голкипером и нанес удар, но голкипер "Жироны" отразил мяч ногой.

А после этого команда Пабло Мачина значительно оживилась. И вскоре им удалось за счет прессинга не только вынудить соперника ошибиться, но и довольно неожиданно сравнять счет. Право на штрафной заработали гости на левом фланге. Мяч был установлен у линии площади "Атлетико". Напрашивался удар навес, но Адай решил нанести прямой удар по воротам. Облак справился с этим выстрелом, отбив мяч. Тем не менее, подбор вскоре выиграли каталонцы и организовали новую волну атаки через левый фланг. Оттуда пробиться в штрафную Гранелю не удалось, и произошла потеря. Однако Коке зачем-то запустил свечку в собственной штрафной. В результате, снаряд прилетел на линию площади, откуда Бернардо скинул мяч головой к линии вратарской, а там Порту опередил голкипера и в касание отправил мяч в сетку – 1:1.

Такое положение явно не устраивало Диего Симеоне, который к этому моменту уже сменил дуэт форвардов. Аргентинский специалист бросил в бой Витоло, но испанец не вошел в игру как следует. Время таяло, "Атлетико" устроило навал на ворота Ираисоса, но добиться своего у хозяев поля не получалось.

Пожалуй самым моментом в концовке матча стал прострел Томаса, после которого Гамейро мог замыкать дальнюю штангу, но Кевин немного не успел к мячу. Могли отличиться и гости, когда партнеры вывели Олунгу практически один на один, но тот пробил мимо.

В итоге матч так и завершился ничьей. "Атлетико" снова потерял очки в игре с "Жироной". Вот вам и дебютант Ла Лиги!

"Атлетико" – "Жирона" – 1:1

Голы: Гризманн, 34 – 1:0. Порту, 73 – 1:1.

"Атлетико": Облак, Врсалько (Витоло, 80), Хименес, Савич, Лукас, Сауль, Томас, А.Корреа, Карраско, Гризманн (Коке, 71), Д.Коста (Гамейро, 61).

"Жирона": Буну (Ираисос, 46), Эспиноса, Рамальо, Хуанпе, Мохика, Понс, Гранелл (Тимор, 84), Адай, Порту, Б.Гарсия, Олунга.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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