"Жирона" вылетела в Сегунду после поражения от "Алавеса" и другие результаты 38-го тура Примеры

В рамках заключительного тура испанской Примеры состоялись ещё три матча.

"Алавес" обыграл "Жирону", отправив соперника в Сегунду, "Сельта" сыграла вничью с "Райо Вальекано", а "Уэска" взяла верх над "Леганесом".

"Алавес" – "Жирона" - 2:1

Голы: Вакасо, 40 - 1:0, Кальери, 83 - 2:0, Порту, 86 - 2:1.

"Алавес": Сивера, Лагуардиа, Вигарай, Химо Наварро, Марин, Хони Родригес (Алекс Бланко, 85), Ману Гарсия, Пина, Вакасо, Ролан (Твумаси, 73), Кальери (Гвидетти, 85).

"Жирона": Ираисос, Алькала, Эспиноса, Муньеса, Планас (Адай, 66), Сони (Робертс, 46), Фернандес, Порту, Понс, Гранель, Лосано (Думбия, 37).



"Уэска" – "Леганес" - 2:1

Голы: Мантовани, 39 (автогол) - 0:1, Мантовани, 55 - 1:1, Мантовани, 83 - 2:1.

"Уэска": Йованович, Галан, Диегес, Эчейта (Мантовани, 31), Мелеро (Камачо, 61), Ривера, Аньор (Алекс Гальяр, 71), Гомес, Авила, Эррера, Гальего.

"Леганес": Лунин, Хуанфран, Тарин, Рейес, Кравец (Шимановски, 81), Перес, Микель Весга, Оскар Родригес, Омеруо (Муньос, 53), Брэйтуэйт, Каррильо (Эн-Несири, 67).



"Сельта" – "Райо Вальекано" - 2:2

Голы: Эмбарба, 29 (пенальти) - 0:1, Медран, 71 - 0:2, Аспас, 82 (пенальти) - 1:2, Аспас, 90 - 2:2.

"Сельта": Бланко, Кабраль, Оласа, Мальо, Араухо, Йокушлу, Лоботка (Систо, 84), Будебуз (Буфаль, 60), Браис Мендес (Хосабед, 75), Аспас, Макси Гомес.

"Райо Вальекано": Димитриевски, Катена, Веласкес, Акьеме, Адвинкула, Гарсия (Бебе, 80), Посо, Агбо (Суарес, 57), Медран, Эмбарба (Герра, 90), де Томас.

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