"Жирона" вылетела в Сегунду после поражения от "Алавеса" и другие результаты 38-го тура Примеры
В рамках заключительного тура испанской Примеры состоялись ещё три матча.
"Алавес" обыграл "Жирону", отправив соперника в Сегунду, "Сельта" сыграла вничью с "Райо Вальекано", а "Уэска" взяла верх над "Леганесом".
"Алавес" – "Жирона" - 2:1
Голы: Вакасо, 40 - 1:0, Кальери, 83 - 2:0, Порту, 86 - 2:1.
"Алавес": Сивера, Лагуардиа, Вигарай, Химо Наварро, Марин, Хони Родригес (Алекс Бланко, 85), Ману Гарсия, Пина, Вакасо, Ролан (Твумаси, 73), Кальери (Гвидетти, 85).
"Жирона": Ираисос, Алькала, Эспиноса, Муньеса, Планас (Адай, 66), Сони (Робертс, 46), Фернандес, Порту, Понс, Гранель, Лосано (Думбия, 37).
"Уэска" – "Леганес" - 2:1
Голы: Мантовани, 39 (автогол) - 0:1, Мантовани, 55 - 1:1, Мантовани, 83 - 2:1.
"Уэска": Йованович, Галан, Диегес, Эчейта (Мантовани, 31), Мелеро (Камачо, 61), Ривера, Аньор (Алекс Гальяр, 71), Гомес, Авила, Эррера, Гальего.
"Леганес": Лунин, Хуанфран, Тарин, Рейес, Кравец (Шимановски, 81), Перес, Микель Весга, Оскар Родригес, Омеруо (Муньос, 53), Брэйтуэйт, Каррильо (Эн-Несири, 67).
"Сельта" – "Райо Вальекано" - 2:2
Голы: Эмбарба, 29 (пенальти) - 0:1, Медран, 71 - 0:2, Аспас, 82 (пенальти) - 1:2, Аспас, 90 - 2:2.
"Сельта": Бланко, Кабраль, Оласа, Мальо, Араухо, Йокушлу, Лоботка (Систо, 84), Будебуз (Буфаль, 60), Браис Мендес (Хосабед, 75), Аспас, Макси Гомес.
"Райо Вальекано": Димитриевски, Катена, Веласкес, Акьеме, Адвинкула, Гарсия (Бебе, 80), Посо, Агбо (Суарес, 57), Медран, Эмбарба (Герра, 90), де Томас.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|37
|86
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|37
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Алавес
|38
|50
|11
|Бетис
|37
|47
|12
|Эйбар
|37
|46
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|37
|40
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|37
|31