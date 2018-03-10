"Жирона" взяла верх над "Депортиво"

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"Жирона" взяла верх над "Депортиво"

В рамках 28-го тура испанской Примеры "Жирона" дома победила "Депортиво" со счётом 2:0.

"Жирона" – "Депортиво" - 2:0 

Голы: Стуани, 21 - 1:0, Хуанпе, 57 - 2:0.

"Жирона": Буну, Эспиноса, Хуанпе, Мохика, Рамальо, Порту (Лосано, 82), Понс, Гарсия (Алейш Гарсия, 72), Гранель, Маффео, Стуани (Дуглас Луис, 88).

"Депортиво": Мартинес, Альбентоса (Борха Валье, 84), Наварро, Боведа (Хуанфран, 71), Сидней, Борхес, Мунтари (Баккали, 66), Москера, Адриан, Перес, Андоне.

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