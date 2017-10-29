В матче 10-го тура чемпионата Испании "Жирона" обыграла "Реал" со счетом 2:1.

Единственный мяч королевского клуба на счету полузащитника Иско, а нападающий Карим Бензема покинул поле без гола.

Стоит отметить, что "Жирона" является единственным из 32 клубов, которым Бензема не забивал в Ла Лиге.

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