"Жирона" является единственным из 32 клубов, которым Бензема не забивал в Ла Лиге

Теги реал мадриджиронакарим бензема

"Жирона" является единственным из 32 клубов, которым Бензема не забивал в Ла Лиге

В матче 10-го тура чемпионата Испании "Жирона" обыграла "Реал" со счетом 2:1.

Единственный мяч королевского клуба на счету полузащитника Иско, а нападающий Карим Бензема покинул поле без гола.

Стоит отметить, что "Жирона" является единственным из 32 клубов, которым Бензема не забивал в Ла Лиге.

Не пропустите: "Реал" прервал 13-матчевую серию побед на выезде в Ла Лиге, впервые проиграв с 22 февраля. | http://soccernews.ru

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