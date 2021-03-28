Жиров покинул сборную России и вернется в Германию

Теги россияалександр жиров

Жиров покинул сборную России и вернется в ГерманиюФото: РФС
Сборная России в Сочи продолжает работу перед последней игрой мартовского блока отбора на ЧМ-2022. Все игроки здоровы и сегодня провели восстановительную тренировку, кроме защитника "Зандхаузена" Александра Жирова.

"Между Словакией и Германией, где Жиров выступает за "Зандхаузен", существуют жесткие ограничительные взаимоотношения с точки зрения въезда и выезда", – сообщили в Твиттере национальной команды.

Футболист покинул расположение команды и вернется в свой клуб.

Напомним, последний матч мартовского блока Россия проведет со Словакией 30 марта.

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