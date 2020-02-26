Жиру: "Бавария" была слишком хороша"

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Жиру: "Бавария" была слишком хороша"

Форвард "Челси" Оливье Жиру высказался о разгромном поражении от "Баварии" (0:3) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Ночь была тяжелая. "Бавария" сегодня была слишком хороша. Мы должны смотреть правде в глаза. На равных мы с ними были только в первом тайме, тогда у нас были шансы. Во втором тайме они набрали темп в контратаках и были более эффективными, забив два гола за три минуты. Нам было психологически трудно вернуться в матч.

"Бавария" заслужили победу. Но мы не из тех, кто сдается. Будет очень-очень трудно. Забить нужно будет минимум три гола и не пропустить. Это почти нереально", - цитирует Жиру RMC Sport.

Ответная встреча команд состоится 18 марта в Баварии. Начало - в 23:00.

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