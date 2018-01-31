Жиру близок к переходу в "Челси"

Форвард "Арсенала" Оливье Жиру в ближайшее время перейдет в "Челси".

Как сообщает L’Equipe, игрок заключит с клубом соглашение по схеме "1,5 + 1". Стоимость сделки составит 22 миллиона евро.

В текущем сезоне Жиру сыграл 26 матчей и забил 7 голов.

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