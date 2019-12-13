Жиру близок к переходу в "Интер"

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Жиру близок к переходу в "Интер"

Форвард "Челси" и сборной Франции Оливье Жиру ведет переговоры с руководством "Интера", передает  L’Equipe.

По информации источника, 33-летний футболист недоволен количеством игрового времени в лондонском клубе, так как проигрывает конкуренцию Тэмми Абрахаму и Миши Батшуайи.

Стоит отметить, что в "Интере" он тоже будет третьим на выбор позиции, так как там есть Ромелу Лукаку и Лаутаро Мартинес.

Ожидается, что трансфер можно будет осуществить уже этой зимой.

В нынешнем сезоне футболист участвовал лишь в 7 матчах, отметившись 1 голом.

А еще: "Челси" хочет купить Чалова в случае ухода Жиру| http://soccernews.ru
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