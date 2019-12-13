Жиру близок к переходу в "Интер"
Форвард "Челси" и сборной Франции Оливье Жиру ведет переговоры с руководством "Интера", передает L’Equipe.
По информации источника, 33-летний футболист недоволен количеством игрового времени в лондонском клубе, так как проигрывает конкуренцию Тэмми Абрахаму и Миши Батшуайи.
Стоит отметить, что в "Интере" он тоже будет третьим на выбор позиции, так как там есть Ромелу Лукаку и Лаутаро Мартинес.
Ожидается, что трансфер можно будет осуществить уже этой зимой.
В нынешнем сезоне футболист участвовал лишь в 7 матчах, отметившись 1 голом.
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|Команда
|М
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|1
|Ливерпуль
|16
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|16
|38
|3
|Манчестер Сити
|16
|32
|4
|Челси
|16
|29
|5
|Манчестер Юнайтед
|16
|24
|6
|Вулверхэмптон
|16
|24
|7
|Тоттенхэм
|16
|23
|8
|Шеффилд Юнайтед
|16
|22
|9
|Арсенал Лондон
|16
|22
|10
|Кристал Пэлас
|16
|22
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|16
|22
|12
|Брайтон & Хоув Альбион
|16
|19
|13
|Бернли
|16
|18
|14
|Эвертон
|16
|17
|15
|Борнмут
|16
|16
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|16
|16
|17
|Астон Вилла
|16
|15
|18
|Саутгемптон
|16
|15
|19
|Норвич Сити
|16
|11
|20
|Уотфорд
|16
|9