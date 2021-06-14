Жиру близок к переходу в "Милан"

Фото: инстаграм Оливье Жиру/Автор неизвестен

Французский нападающий лондонского "Челси" Оливье Жиру в ближайшее время может перейти в "Милан", сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, итальянский клуб намерен завершить сделку по трансферу француза в течение 48 часов. "Милан" предлагает футболисту двухлетний контракт. При этом Жиру должен договориться с "Челси" о досрочном разрыве контракта, который действует до лета 2022 года.

В минувшем сезоне 34-летний Жиру провел за "Челси" 31 матч во всех турнирах и забил 11 голов.

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