Жиру близок к переходу в "Милан"
Фото: инстаграм Оливье Жиру/Автор неизвестен
Французский нападающий лондонского "Челси" Оливье Жиру в ближайшее время может перейти в "Милан", сообщает La Gazzetta dello Sport.
По сведениям источника, итальянский клуб намерен завершить сделку по трансферу француза в течение 48 часов. "Милан" предлагает футболисту двухлетний контракт. При этом Жиру должен договориться с "Челси" о досрочном разрыве контракта, который действует до лета 2022 года.
В минувшем сезоне 34-летний Жиру провел за "Челси" 31 матч во всех турнирах и забил 11 голов.
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