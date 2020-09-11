Жиру близок к переходу в "Ювентус"

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Жиру близок к переходу в "Ювентус"

Туринский "Ювентус" работает над трансфером нападающего "Челси" Оливье Жиру, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По информации источника, "старая синьора" уже согласовала с футболистом условия двухлетнего контракта с зарплатой 4,5 миллиона евро.

Теперь клубы пытаются договориться о сумме компенсации за француза - "синие" пока требуют за него 5 миллионов.

33-летний Жиру выступает за "Челси" с января 2018 года, сыграл 88 матчей, забил 28 голов и сделал 14 ассистов.

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