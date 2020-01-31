Жиру будет играть в "Челси" до конца сезона
Форвард "Челси" Оливье Жиру останется в клубе до конца нынешнего сезона. Об этом информирует L'Equipe.
По данным источника, "синие" отказались отпускать 33-летнего футболиста в другую команду, так как не нашли подходящую замену форварду. Кроме того, основной нападающий "Челси" Тэмми Абрахам недавно травмировался.
В Жиру были заинтересованы "Тоттенхэм", "Интер", "Барселона" и "Лацио".
В этом сезоне футболист участвовал в 7 матчах АПЛ, забив 1 матч.
А еще: "Интер" принял решение выйти из борьбы за Жиру| http://soccernews.ru
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|Команда
|М
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|Ливерпуль
|24
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|2
|Манчестер Сити
|24
|51
|3
|Лестер Сити
|24
|48
|4
|Челси
|24
|40
|5
|Манчестер Юнайтед
|24
|34
|6
|Тоттенхэм
|24
|34
|7
|Вулверхэмптон
|24
|34
|8
|Шеффилд Юнайтед
|24
|33
|9
|Саутгемптон
|24
|31
|10
|Арсенал Лондон
|24
|30
|11
|Кристал Пэлас
|24
|30
|12
|Эвертон
|24
|30
|13
|Бернли
|24
|30
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|24
|30
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|24
|25
|16
|Астон Вилла
|24
|25
|17
|Вест Хэм Юнайтед
|24
|23
|18
|Борнмут
|24
|23
|19
|Уотфорд
|24
|23
|20
|Норвич Сити
|24
|17