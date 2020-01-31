Жиру будет играть в "Челси" до конца сезона

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Жиру будет играть в "Челси" до конца сезона

Форвард "Челси" Оливье Жиру останется в клубе до конца нынешнего сезона. Об этом информирует L'Equipe.

По данным источника, "синие" отказались отпускать 33-летнего футболиста в другую команду, так как не нашли подходящую замену форварду. Кроме того, основной нападающий "Челси" Тэмми Абрахам недавно травмировался.

В Жиру были заинтересованы "Тоттенхэм", "Интер", "Барселона" и "Лацио".

В этом сезоне футболист участвовал в 7 матчах АПЛ, забив 1 матч.

А еще: "Интер" принял решение выйти из борьбы за Жиру| http://soccernews.ru
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