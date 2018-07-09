Жиру: "Буду рад доказать Анри, что он выбрал неправильную сборную"

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Жиру: "Буду рад доказать Анри, что он выбрал неправильную сборную"

Форвард сборной Франции Оливье Жиру высказался в адрес Тьерри Анри.

"Буду рад доказать Анри, что он выбрал неправильную сборную. Странно будет увидеть его в команде соперника, для него это тоже особенный матч. Меня волнует только победа" - приводит слова Жиру Sky Sports.

Напомним, что Анри на время ЧМ-2018 вошел в тренерский штаб сборной Бельгии.

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