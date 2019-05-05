Жиру: "Челси" хочет сохранить меня, но я хочу чаще выходить на поле"

Французский нападающий "Челси" Оливье Жиру заявил, что пока не знает, где продолжит карьеру.

"Мне почти 33 года, но я отлично чувствую себя в физическом плане. По тестам на физическое состояния я являюсь одним из лучших в команде. Я по-прежнему хочу выигрывать трофеи. "Челси" хочет сохранить меня, но я хочу чаще выходить на поле. Я буду рад остаться, но, повторюсь, намерен играть больше", - цитирует Жиру Daily Mail.

В нынешнем сезоне 32-летний Жиру провел за "Челси" 41 матч во всех турнирах, в которых забил 12 голов и сделал 8 голевых передач. Его контракт с лондонским клубом действует до лета 2019 года с правом продления на еще один сезон.

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