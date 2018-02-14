Жиру: "Челси" - идеальная команда для меня"

Новичок "Челси" Оливье Жиру заявил, что прекрасно себя чувствует в новом клубе.

"Я перестал получать достаточно игрового времени в "Арсенале", поэтому я решил, что пришло время двигаться дальше. Мне нужен был новый вызов. "Челси" - идеальная команда для меня. Клуб, который за последние 10 лет выиграл больше всех титулов в АПЛ.

Я очень горжусь тем, что я стал футболистом "Челси". У меня было 5 удивительных лет в "Арсенале", но настала новая глава моей карьеры" - приводит слова Жиру Sky Sports.

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