Жиру: "Челси" является одним из самых больших клубов АПЛ"

Французский нападающий Оливье Жиру прокомментировал свой переход из "Арсенала" в "Челси".

"Челси" является одним из самых больших клубов Премьер-лиге. Возможно, они выиграли наибольшее количество трофеев в Англии за последние 6-7 лет. Это очень сильный клуб и я рад, что перешел в его ряды. С нетерпением жду матчей за новый клуб", – приводит слова Жиру официальный сайт клуба.

Напомним, что 31-летний Жиру обошелся "Челси" в 22 миллиона евро.

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