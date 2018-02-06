Жиру дебютировал за "Челси"

Теги челсиоливье жиру

Жиру дебютировал за "Челси"

Новичок "Челси" Оливье Жиру дебютировал за лондонский клуб в матче 26-го тура АПЛ против "Уотфорда".

31-летний француз вышел на замену на 64-й минуте вместо Педро.

Напомним, что Жиру перешёл в "Челси" из "Арсенала" за 17 миллионов евро. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Итоги и символическая сборная 26-го тура АПЛ

Итоги и символическая сборная 26-го тура АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 26 69
2 Манчестер Юнайтед 26 56
3 Ливерпуль 26 51
4 Челси 25 50
5 Тоттенхэм 26 49
6 Арсенал Лондон 26 45
7 Бернли 26 36
8 Лестер Сити 26 35
9 Борнмут 26 31
10 Эвертон 26 31
11 Уотфорд 25 27
12 Вест Хэм Юнайтед 26 27
13 Брайтон & Хоув Альбион 26 27
14 Кристал Пэлас 26 27
15 Саутгемптон 26 26
16 Ньюкасл Юнайтед 26 25
17 Суонси Сити 26 24
18 Сток Сити 26 24
19 Хаддерсфилд Таун 26 24
20 Вест Бромвич Альбион 26 20
Полная таблица

топ-5 тегов