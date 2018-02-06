Жиру дебютировал за "Челси"

Новичок "Челси" Оливье Жиру дебютировал за лондонский клуб в матче 26-го тура АПЛ против "Уотфорда".

31-летний француз вышел на замену на 64-й минуте вместо Педро.

Напомним, что Жиру перешёл в "Челси" из "Арсенала" за 17 миллионов евро. | http://soccernews.ru