Жиру: "Для меня большая честь получить премию Пушкаша"

Теги оливье жируарсенал лондон

Жиру: "Для меня большая честь получить премию Пушкаша"

Форвард лондонского "Арсенала" Оливье Жиру высказался после получения премии Ференца Пушкаша за лучший гол 2017 года.

"Для меня это большая честь. Очень приятно получить эту награду на глазах у легенд футбола. Сейчас я просто хочу поблагодарить всех тех, кто голосовал за меня. Хочу также поздравить всех номинантов, забивших великолепные голы. И безусловно, я должен поблагодарить своих партнёров по команде - без них того гола не было бы, а также посвящаю этот мяч семье" - цитирует Жиру Sky Sports.

Великолепный гол французского бомбардира Вы можете посмотреть здесь. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

В погоне за лидером: "Интер" принимает "Сампдорию"

В погоне за лидером: "Интер" принимает "Сампдорию"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 9 25
2 Манчестер Юнайтед 9 20
3 Тоттенхэм 8 17
4 Челси 9 16
5 Арсенал Лондон 9 16
6 Уотфорд 9 15
7 Ньюкасл Юнайтед 9 14
8 Ливерпуль 8 13
9 Бернли 9 13
10 Саутгемптон 9 12
11 Хаддерсфилд Таун 9 12
12 Брайтон & Хоув Альбион 9 11
13 Вест Бромвич Альбион 9 10
14 Лестер Сити 9 9
15 Суонси Сити 9 8
16 Вест Хэм Юнайтед 9 8
17 Сток Сити 9 8
18 Эвертон 9 8
19 Борнмут 9 7
20 Кристал Пэлас 9 3
Полная таблица

топ-5 тегов