Жиру: "Для меня большая честь получить премию Пушкаша"

Форвард лондонского "Арсенала" Оливье Жиру высказался после получения премии Ференца Пушкаша за лучший гол 2017 года.

"Для меня это большая честь. Очень приятно получить эту награду на глазах у легенд футбола. Сейчас я просто хочу поблагодарить всех тех, кто голосовал за меня. Хочу также поздравить всех номинантов, забивших великолепные голы. И безусловно, я должен поблагодарить своих партнёров по команде - без них того гола не было бы, а также посвящаю этот мяч семье" - цитирует Жиру Sky Sports.

Великолепный гол французского бомбардира Вы можете посмотреть здесь. | http://soccernews.ru