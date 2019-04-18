Жиру догнал Месси по числу голов в еврокубках в этом сезоне

Французский нападающий "Челси" Оливье Жиру отметился голом в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы со "Славией" (4:3, идет второй тайм).

Благодаря этому Жиру с 10 мячами догнал форварда "Барселоны" Лионеля Месси по числу голов в еврокубках в этом сезоне. Кроме того, француз стал первым игроком в истории "Челси", который забил 10 голов за один сезон в еврокубке.

Всего в нынешнем сезоне 32-летний Жиру провел за "Челси" 38 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2019 года.

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