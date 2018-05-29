Жиру догнал Зидана в списке бомбардиров сборной Франции

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Жиру догнал Зидана в списке бомбардиров сборной Франции

Форвард "Челси" и сборной Франции Оливье Жиру поразил ворота Ирландии в товарищеском матче.

Этот гол стал для 31-летнего футболиста 31-м в составе национальной команды.

Как сообщает Gracenote Live, Жиру догнал в списке бомбардиров "трёхцветных" Зинедина Зидана. Больше за сборную Франции забили только Давид Трезеге (34), Мишель Платини (41) и Тьерри Анри (51). | http://soccernews.ru

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