Жиру догнал Зидана в списке бомбардиров сборной Франции

Форвард "Челси" и сборной Франции Оливье Жиру поразил ворота Ирландии в товарищеском матче.

Этот гол стал для 31-летнего футболиста 31-м в составе национальной команды.

Как сообщает Gracenote Live, Жиру догнал в списке бомбардиров "трёхцветных" Зинедина Зидана. Больше за сборную Франции забили только Давид Трезеге (34), Мишель Платини (41) и Тьерри Анри (51). | http://soccernews.ru