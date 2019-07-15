Жиру доволен назначением Лэмпарда на пост главного тренера "Челси"

Форвард лондонского "Челси" Оливье Жиру рассказал о своём отношении к назначению Фрэнка Лэмпарда на пост наставника команды.

"Думаю, Лэмпард - правильный человек для "Челси". Он легенда клуба. Мы верим в его квалификацию, в его способность сделать команду лучше. Мне нравится его энергия, его желание всегда становиться лучше и побеждать. Мы с большим энтузиазмом ждём первого матча чемпионата", - цитирует Жиру Goal.com.

"Челси" объявил о назначении Лэмпарда 4 июля. Стороны заключили контракт до лета 2022 года.

Первым официальным матчем "синих" при новом тренере будет выезд на "Олд Траффорд" в рамках стартового тура АПЛ.

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