Жиру дважды отказал середняку АПЛ

Нападающий "Челси" Оливье Жиру не захотел переходить в менее статусную команду.

По информации Sky Sports, в январе именитый француз два раза отказал "Ньюкаслу", который занимает 14-е место в турнирной таблице АПЛ.

Также сообщается, что у 33-летнего футболиста было два приоритета при выборе нового клуба - либо остаться в Лондоне ("Тоттенхэм"), либо уехать в Италию ("Интер", "Лацио").

Теперь же высока вероятность, что Жиру проведёт остаток сезона в "Челси".

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