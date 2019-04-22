Жиру этим летом может перейти в "Ниццу"

Нападающий Оливье Жиру этим летом может покинуть лондонский клуб. Об этом сообщает Telefoot.

По данным источника, на 32-летнего француза претендует "Ницца". Соглашение футболиста с лондонским клубом рассчитан до лета 2019 года.

Президент французского Готье Ганай намекнул на возможный переход футболиста.

"У Оливье истекает контракт, но для своего возраста он отлично играет, все возможно", - сказал Ганай.

Всего в нынешнем сезоне 32-летний Жиру провел за "Челси" 39 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2019 года.

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