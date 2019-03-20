Жиру хочет перейти в "Лион"

Форвард "Челси" Оливье Жиру предстоящим летом может перебраться в "Лион".

По сведениям Goal.com, 32-летний игрок смирился, что проиграл борьбу Гонсало Игуаину за место в стартовом составе и хочет вернуться на родину.

Жиру выступает за "Челси" с 2017 года. В текущем сезоне на счету француза 10 голов и 8 ассистов в 34 играх.

Отметим, что соглашение Жиру с "Челси" истекает этим летом.

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