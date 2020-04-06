Жиру хочет подписать с "Челси" двухлетний контракт

Форвард "Челси" Оливье Жиру должен подписать новый контракт с лондонским клубом в скором времени. Об этом в своем твиттере сообщает журналист Никола Скира.

По данным источника, француз хочет играть в стане "синих" как минимум 2 года. "Челси" не против нового сотрудничества с футболистом, однако в клубе готовы предложить лишь однолетний контракт.

Нынешнее соглашение Жиру с "Челси" рассчитано до лета 2020 года.

В этом сезоне нападающий участвовал в 9 матчах, забив 2 гола.

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