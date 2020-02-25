Жиру и Левандовски - в старте на матч Лиги Чемпионов "Челси" - "Бавария"

Тренерские штабы "Челси" и "Баварии" огласили стартовые составы на первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов.

"Челси": Кабальеро, Рюдигер, Алонсо, Кристенсен, Аспиликуэта, Жоржинью, Баркли, Ковачич, Джеймс, Маунт, Жиру.

"Бавария": Нойер, Павар, Боатенг, Киммих, Алаба, Дэвис, Тиагу, Коман, Мюллер, Гнабри, Левандовски.

Встреча состоится сегодня, 25 февраля, в Лондоне. Начало - в 23:00 (мск).

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