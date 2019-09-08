Жиру: "Могли бы и больше забить Албании"

Форвард сборной Франции Оливье Жиру рассказал, что думает о победном матче своей команды с Албанией (4:1) в отборе на Евро-2020. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.



"Для нас важен каждый гол на "Стад-де-Франс" в отборочном турнире Евро-2020. Мы знали, что нужна только победа и были на нее настроены. Могли бы и больше забить, у нас было много моментов", - сказал Жиру.



В следующем матче отбора Франция встретится с Андоррой, игра пройдет 10 сентября. После 5 туров Франция занимает 1 место в группе H.

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