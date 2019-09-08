Жиру: "Могли бы и больше забить Албании"
Форвард сборной Франции Оливье Жиру рассказал, что думает о победном матче своей команды с Албанией (4:1) в отборе на Евро-2020. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.
"Для нас важен каждый гол на "Стад-де-Франс" в отборочном турнире Евро-2020. Мы знали, что нужна только победа и были на нее настроены. Могли бы и больше забить, у нас было много моментов", - сказал Жиру.
В следующем матче отбора Франция встретится с Андоррой, игра пройдет 10 сентября. После 5 туров Франция занимает 1 место в группе H.
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|Группа 1
|М
|О
|1
|Испания
|6
|8
|2
|Чехословакия
|6
|7
|3
|Ирландия
|6
|5
|4
|Турция
|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Болгария
|6
|10
|2
|Португалия
|6
|6
|3
|Швеция
|6
|5
|4
|Норвегия
|6
|3
|Группа 3
|М
|О
|1
|СССР
|6
|10
|2
|Греция
|6
|6
|3
|Австрия
|6
|6
|4
|Финляндия
|6
|2
|Группа 4
|М
|О
|1
|Югославия
|4
|6
|2
|Германия
|4
|5
|3
|Албания
|4
|1
|Группа 5
|М
|О
|1
|Венгрия
|6
|9
|2
|ГДР
|6
|7
|3
|Нидерланды
|6
|5
|4
|Дания
|6
|3
|Группа 6
|М
|О
|1
|Италия
|6
|11
|2
|Румыния
|6
|6
|3
|Швейцария
|6
|5
|4
|Кипр
|6
|2
|Группа 7
|М
|О
|1
|Франция
|6
|9
|2
|Бельгия
|6
|7
|3
|Польша
|6
|7
|4
|Люксембург
|6
|1
|Группа 8
|М
|О
|1
|Англия
|6
|9
|2
|Шотландия
|6
|8
|3
|Уэльс
|6
|4
|4
|Северная Ирландия
|6
|3