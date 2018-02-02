Жиру может дебютировать за "Челси" в матче с "Уотфордом"

Наставник "Челси" Антонио Конте оценил готовность новичка команды Оливье Жиру к матчу с "Уотфордом".

"Жиру не играл в течение 50 дней или около того из-за мышечного повреждения. Мы только приступили к работе с Жиру, и конечно, вряд ли он выйдет с первых минут в игре с "Уотфордом". Тем более, что, возможно, у нас будет доступен на матч Виллиан. Нам необходимо оценить его физическую форму, но вряд ли он попадет в стартовый состав.

Жиру - форвард с огромным опытом выступлений за сборную. Этот игрок выступает за сборную Франции, ему 31 год, так что мы говорим не о начинающем футболисте, поэтому мы надеемся, что он поможет нам. Я просил у руководства именно такого игрока, с такими характеристиками, и руководство предоставило мне возможность поработать с Жиру, так что я доволен" - приводит слова Конте сайт клуба.

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