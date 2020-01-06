Жиру может перейти в другой клуб АПЛ
Будущее форварда Оливье Жиру в "Челси" остаётся неопределённым, сообщает The Telegraph.
По сведениям издания, француз хочет сменить команду, однако "синие" отказываются отпускать его пока не купят нового нападающего.
Новым претендентом на Жиру стал "Ньюкасл", который готов арендовать игрока до конца нынешнего сезона.
Ранее СМИ писали об интересе к 33-летнему футболисту со стороны "Ювентуса", "Интера", "Лиона", "Бордо" и "Рейнджерс".
В текущем сезоне Жиру сыграл за "Челси" всего 7 матчей и забил 1 гол. Он опасается, что из-за дефицита игровой практики может не поехать на Евро-2020.
Не пропустите: Смертин назвал российских игроков, которых Абрамович хотел видеть в "Челси". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
"Реал" повторил лучший показатель 32-летней давности по пропущенным голам за первый круг Примеры
-
СМИ узнали новые подробности перехода Макарова в "Рубин"
-
"Манчестер Юнайтед" хочет приобрести хавбека "Тоттенхэма"
-
Жиру может перейти в другой клуб АПЛ
-
"Локомотив" отреагировал на слухи об уходе Смолова в "Эспаньол"
-
"Бавария" нацелилась на защитника "Реала"
-
Вальверде обсудил с Видалем его будущее в "Барселоне"
-
Клопп высказался о дебюте Минамино за "Ливерпуль"
-
"Ювентус" возобновил интерес к Икарди
-
Усман Дембеле лайкнул своё фото в форме "Ливерпуля"
-
"Манчестер Юнайтед" вернулся к кандидатуре Фернандеша
-
Турецкий клуб арендовал хавбека киевского "Динамо" Гармаша
-
Владелец "Альмерии" в шутку боднул Зидана головой в грудь
-
Клопп повторил клубный рекорд "Ливерпуля"
-
Смертин назвал российских игроков, которых Абрамович хотел видеть в "Челси"
-
Тарасов поздравил молодёжную сборную России по хоккею с победой на Чемпионате Мира. На самом деле команда проиграла
-
1
"Реал" готовит серьёзное предложение по Вернеру
-
Клопп прокомментировал травму Милнера
-
"Барселона" и "Милан" могут обменяться защитниками
-
Испанский клуб хочет купить Смолова
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|19
|55
|2
|Лестер Сити
|21
|45
|3
|Манчестер Сити
|21
|44
|4
|Челси
|21
|36
|5
|Манчестер Юнайтед
|21
|31
|6
|Тоттенхэм
|21
|30
|7
|Вулверхэмптон
|21
|30
|8
|Шеффилд Юнайтед
|20
|29
|9
|Кристал Пэлас
|21
|28
|10
|Арсенал Лондон
|21
|27
|11
|Эвертон
|21
|25
|12
|Саутгемптон
|21
|25
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|21
|25
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|21
|24
|15
|Бернли
|21
|24
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|20
|22
|17
|Астон Вилла
|21
|21
|18
|Борнмут
|21
|20
|19
|Уотфорд
|21
|19
|20
|Норвич Сити
|21
|14