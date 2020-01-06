Жиру может перейти в другой клуб АПЛ

Будущее форварда Оливье Жиру в "Челси" остаётся неопределённым, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, француз хочет сменить команду, однако "синие" отказываются отпускать его пока не купят нового нападающего.

Новым претендентом на Жиру стал "Ньюкасл", который готов арендовать игрока до конца нынешнего сезона.

Ранее СМИ писали об интересе к 33-летнему футболисту со стороны "Ювентуса", "Интера", "Лиона", "Бордо" и "Рейнджерс".

В текущем сезоне Жиру сыграл за "Челси" всего 7 матчей и забил 1 гол. Он опасается, что из-за дефицита игровой практики может не поехать на Евро-2020.

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