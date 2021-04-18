Жиру может перейти в "Рому"
Фото: Твиттер @_OlivierGiroud_
Форвард "Челси" Оливье Жиру намерен поменять клубную прописку в летнее трансферное окно, пишет в своем Twitter журналист Николо Скира.
34-летний нападающий сборной Франции покинет "аристократов" по окончании сезона в качестве свободного агента.
Одним из вариантов продолжения карьеры для игрока станет переход в один из клубов Серии А.
Сообщается, что директор "Ромы" Тиаго Пинто уже провел встречу с представителями француза на прошлой неделе. Кроме того за игроком следят в "Милане", "Интере" и "Ювентусе".
Oliver #Giroud is set to leave #Chelsea at the end of the season as a free agent. Many italians clubs are interested in him: #ASRoma director (Pinto) met the agents last week, #ACMilan have shown interest and #Inter and #Juventus still looking the situation of the french striker— Nicolò Schira (@NicoSchira) April 17, 2021
Напомним, Жиру выступает за "Челси" с 2018 года. Вместе с командой он обладателем Кубка Англии и выигрывал Лигу Европы.
В сезоне 2020/2021 на счету игрока 26 матчей во всех турнирах за клуб , в которых он забил 11 голов.
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