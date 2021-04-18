Жиру может перейти в "Рому"

Теги оливье жируромачелситрансферы

Жиру может перейти в "Рому"Фото: Твиттер @_OlivierGiroud_ 
Форвард "Челси" Оливье Жиру намерен поменять клубную прописку в летнее трансферное окно, пишет в своем Twitter журналист Николо Скира.

34-летний нападающий сборной Франции покинет "аристократов" по окончании сезона в качестве свободного агента.

Одним из вариантов продолжения карьеры для игрока станет переход в один из клубов Серии А.

Сообщается, что директор "Ромы" Тиаго Пинто уже провел встречу с представителями француза на прошлой неделе. Кроме того за игроком следят в "Милане", "Интере" и "Ювентусе".

Напомним, Жиру выступает за "Челси" с 2018 года. Вместе с командой он обладателем Кубка Англии и выигрывал Лигу Европы.

В сезоне 2020/2021 на счету игрока 26 матчей во всех турнирах за клуб , в которых он забил 11 голов.

Читать также: "Рома" продлила аренду форварда "Реала" | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет победителем Лиги Чемпионов в сезоне 2020/21?
Все опросы
Загрузка...

главное

Малиновский принес "Аталанте" победу над "Ювентусом"

Малиновский принес "Аталанте" победу над "Ювентусом"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов