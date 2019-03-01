Жиру может покинуть "Челси"

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Жиру может покинуть "Челси"

Будущее форварда "Челси" Оливье Жиру пока остается неопределенным.

Как сообщает Fanatik, 32-летний игрок имеет предложение из Турции, а именно от "Фенербахче". Летом у Жиру истекает соглашение с "Челси" и он может покинуть клуб на правах свободного агента.

Также отмечается, что у Жиру есть несколько вариантов продолжения карьеры во Франции.

В этом сезоне на счету Жиру семь забитых мячей и шесть результативных передач в 31 матче.

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