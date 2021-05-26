Фото: инстаграм Жиру/Автор неизвестен

Как сообщает журналист Calciomercato Даниэле Лонго, французский нападающий "Челси" Оливье Жиру может продолжить карьеру в "Милане".

По информации источника, "россонери" достигли принципиальной договоренности с Жиру о подписании контракта на два года.

Отмечается, что сделка будет заключена после финала Лиги Чемпионов, в котором "Челси" встретится с "Манчестер Сити".

В прошедшем сезоне АПЛ Жиру забил 4 гола за 17 матчей.

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