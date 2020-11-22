Жиру может продолжить карьеру в MLS

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Жиру может продолжить карьеру в MLS

Форвард лондонского "Челси" Оливье Жиру может стать игроком МЛС, утверждает The Mirror.

По информации издания, 34-летний француз готов перейти в "Интер Майами". Футболист хочет выступить на Евро-2020, поэтому нуждается в большем количестве игрового времени.

В нынешнем сезоне нападающий провел лишь 39 минут в чемпионате Англии. Его контракт с "Челси" рассчитан до лета 2021 года.

Ранее в игроке был заинтересован "Интер".

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