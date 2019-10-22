Жиру может сменить "Челси" на другой клуб АПЛ

Теги челсиоливье жирукристал пэлас

Жиру может сменить "Челси" на другой клуб АПЛ

Форвард "Челси" Оливье Жиру может покинуть клуб в зимнее трансферное окно.

Как сообщает Sky Sports, в услугах 33-летнего француза заинтересован "Кристал Пэлас". Отмечается, что футболист хочет сменить команду, так как не имеет достаточного количества игрового времени.

В текущем сезоне Жиру принял участие в пяти матчах и забил один гол.

Его контракт с клубом истекает следующим летом. Трансферная стоимость игрока оценивается в 12 миллионов евро.

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