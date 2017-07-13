Нападающий "Арсенала" Оливье Жиру может стать игроком дортмундской "Боруссии".

Как сообщает источник, немцы видят в 30-летнем французе потенциальную замену Пьеру-Эмерику Обамеянгу, которым интересуется ряд европейских клубов.

В минувшем сезоне форвард сборной Франции сыграл за "Арсенал" в 40-ка матчах во всех турнирах, забив 16 мячей и отдав четыре голевые передачи.

Читайте: Жиру может вернуться во Францию | soccernews.ru