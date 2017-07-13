Жиру может стать игроком дортмундской "Боруссии"

Теги арсенал лондоноливье жируборуссия дортмунд

Жиру может стать игроком дортмундской "Боруссии"Нападающий "Арсенала" Оливье Жиру может стать игроком дортмундской "Боруссии".

Как сообщает источник, немцы видят в 30-летнем французе потенциальную замену Пьеру-Эмерику Обамеянгу, которым интересуется ряд европейских клубов.

В минувшем сезоне форвард сборной Франции сыграл за "Арсенал" в 40-ка матчах во всех турнирах, забив 16 мячей и отдав четыре голевые передачи.

Читайте: Жиру может вернуться во Францию | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

Квалификация Лиги Чемпионов: ЦСКА сыграет с АЕКом, киевское "Динамо" встретится с "Янг Бойз", "Ницца" будет противостоять "Аяксу"

Квалификация Лиги Чемпионов: ЦСКА сыграет с АЕКом, киевское "Динамо" встретится с "Янг Бойз", "Ницца" будет противостоять "Аяксу"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Челси 38 93
2 Тоттенхэм 38 86
3 Манчестер Сити 38 78
4 Ливерпуль 38 76
5 Арсенал Лондон 38 75
6 Манчестер Юнайтед 38 69
7 Эвертон 38 61
8 Саутгемптон 38 46
9 Борнмут 38 46
10 Вест Бромвич Альбион 38 45
11 Вест Хэм Юнайтед 38 45
12 Лестер Сити 38 44
13 Сток Сити 38 44
14 Кристал Пэлас 38 41
15 Суонси Сити 38 41
16 Бернли 38 40
17 Уотфорд 38 40
18 Халл Сити 38 34
19 Мидлсбро 38 28
20 Сандерленд 38 24
Полная таблица

топ-5 тегов