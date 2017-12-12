Жиру может уйти в аренду зимой

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Жиру может уйти в аренду зимой

Форвард "Арсенала" Оливье Жиру не исключает свой уход из лондонского клуба в январе, сообщает Tribalfootball.

По словам 31-летнего француза, он готов рассмотреть вариант с арендой в зимнее трансферное окно, но не уверен, что "канониры" пойдут на это.

Ранее стало известно, что главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер хочет сохранить Жиру, который забил 7 голов в 22 матчах текущего сезона. | http://soccernews.ru

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