Жиру может вернуться во Францию
Нападающий "Арсенала" Оливье Жиру интересен французскому "Монако".
Как сообщает The Telegraph, французский клуб предложит за Жиру 28 миллионов евро без учета бонусов.
Также в услугах футболиста заинтересованы клубы Англии "Эвертон" и "Вест Хэм".
Читайте: Жиру не будет уходить из "Арсенала" | http://soccernews.ru
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