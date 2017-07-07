Жиру может вернуться во Францию

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Жиру может вернуться во ФранциюНападающий "Арсенала" Оливье Жиру интересен французскому "Монако".

Как сообщает The Telegraph, французский клуб предложит за Жиру 28 миллионов евро без учета бонусов. 

Также в услугах футболиста заинтересованы клубы Англии "Эвертон" и "Вест Хэм".

Читайте: Жиру не будет уходить из "Арсенала" | http://soccernews.ru

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