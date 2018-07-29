Жиру может вернуться во Францию

Теги марсельоливье жиручелси

Жиру может вернуться во Францию

Форвард "Челси" Оливье Жиру может продолжить карьеру во Франции.

Как сообщает Europe Mercato, в услугах футболиста заинтересован "Марсель", которому не удалось заполучить Марио Балотелли.

Напомним, что Жиру стал чемпионом мира в составе сборной Франции.

Читайте также: Жиру получил предложение из Испании. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Последний шанс не опозориться: ПСЖ сыграет с "Атлетико" в рамках Международного кубка чемпионов

Последний шанс не опозориться: ПСЖ сыграет с "Атлетико" в рамках Международного кубка чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ 38 93
2 Монако 38 80
3 Лион 38 78
4 Марсель 38 77
5 Ренн 38 58
6 Бордо 38 55
7 Сент-Этьен 38 55
8 Ницца 38 54
9 Нант 38 52
10 Монпелье 38 51
11 Дижон 38 48
12 Генгам 38 47
13 Амьен 38 45
14 Анжер 38 41
15 Страсбур 38 38
16 ФК Кан 38 38
17 Лилль 38 38
18 Тулуза 38 37
19 Труа 38 33
20 Метц 38 26
Полная таблица

топ-5 тегов