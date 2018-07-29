Жиру может вернуться во Францию

Форвард "Челси" Оливье Жиру может продолжить карьеру во Франции.

Как сообщает Europe Mercato, в услугах футболиста заинтересован "Марсель", которому не удалось заполучить Марио Балотелли.

Напомним, что Жиру стал чемпионом мира в составе сборной Франции.

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