Жиру может вернуться во Францию
"Бордо" проявляет интерес к нападающему "Челси" Оливье Жиру, сообщает L’Equipe.
По сведениям издания, французский клуб хочет подписать форварда в летнее трансферное окно. Контракт Жиру с "Челси" истекает летом, но у клуба есть возможность автоматического продления соглашения еще на год. Также футболист входит в сферу интересов "Лиона".
В нынешнем сезоне 32-летний Жиру провел за "Челси" 37 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал 6 результативных передач.
Ранее Жиру играл во Франции за "Гренобль", "Истр", "Тур" и "Монпелье".
Не пропустите: Жиру вышел на чистое третье место в списке бомбардиров сборной Франции. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|33
|82
|2
|Манчестер Сити
|32
|80
|3
|Челси
|33
|66
|4
|Тоттенхэм
|32
|64
|5
|Арсенал Лондон
|32
|63
|6
|Манчестер Юнайтед
|32
|61
|7
|Лестер Сити
|33
|47
|8
|Вулверхэмптон
|32
|47
|9
|Эвертон
|33
|46
|10
|Уотфорд
|32
|46
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|33
|42
|12
|Кристал Пэлас
|33
|39
|13
|Борнмут
|33
|38
|14
|Бернли
|33
|36
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|33
|35
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|31
|33
|17
|Саутгемптон
|32
|33
|18
|Кардифф Сити
|32
|28
|19
|Фулхэм
|33
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|33
|14