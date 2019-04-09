Жиру может вернуться во Францию

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Жиру может вернуться во Францию

"Бордо" проявляет интерес к нападающему "Челси" Оливье Жиру, сообщает L’Equipe.

По сведениям издания, французский клуб хочет подписать форварда в летнее трансферное окно. Контракт Жиру с "Челси" истекает летом, но у клуба есть возможность автоматического продления соглашения еще на год. Также футболист входит в сферу интересов "Лиона".

В нынешнем сезоне 32-летний Жиру провел за "Челси" 37 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал 6 результативных передач.

Ранее Жиру играл во Франции за "Гренобль", "Истр", "Тур" и "Монпелье".

Не пропустите: Жиру вышел на чистое третье место в списке бомбардиров сборной Франции. | http://soccernews.ru

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