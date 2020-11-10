Жиру намерен покинуть "Челси" в январе

Форвард "Челси" Оливье Жиру планирует зимой сменить команду, утверждает Football London.

По данным источника, футболист намерен уйти в другой клуб из-за недостаточного количества игровой практики. Жиру хочет получить приглашение в сборную Франции и принять участие в европейском первенстве.

Во французе заинтересован "Интер".

В текущем сезоне форвард провел 6 матчей, отметившись 1 голом. Его контракт с "синими" рассчитан до лета 2021 года.

Не пропустите: "Астон Вилла" повторила мощное достижение "Челси" и "Манчестер Сити"| http://soccernews.ru