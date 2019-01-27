Жиру назвал цель "Челси" в Кубке Англии

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Жиру назвал цель "Челси" в Кубке Англии
Нападающий "Челси" Оливье Жиру заявил, что он хочет выиграть Кубок Англии в этом сезоне.

Сегодня, 27 января, "Челси" на своём поле сыграет против "Шеффилд Уэнсдэй" в 1/16 финала. Начало встречи в 21:00 мск.

"Кубок Англии – особенный турнир для английских команд. Матчи в Кубке всегда разные. Нет возможности много думать о следующих встречах, потому что это не чемпионат. Если проигрываешь, то вылетаешь, и в этом прелесть этого турнира. Я выигрывал его четыре раза, и мне хотелось бы сделать это снова. 

Мы хотим поскорее что-то выиграть. Мы участвуем в Кубке лиги и в Кубке Англии, это будут наши цели, и мы настроены на победу в Лиге Европы", - приводит слова Жиру официальный сайт клуба.

Напомним, что ранее 32-летний Жиру три раза выигрывал Кубок Англии с "Арсеналом", а также однажды становился обладателем трофея в составе "Челси".

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