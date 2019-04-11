Жиру назвал цели "Челси" на остаток сезона

Нападающий "Челси" Оливье Жиру рассказал о целях клуба на остаток сезона.

"Конец сезона очень важный отрезок. Мы намерены победить в Лиге Европы и финишировать в топ-4 АПЛ. Это наши главные цели", - приводит слова Жиру сайт клуба.

Напомним, что в 1/4 финала Лиги Европы "Челси" сражается с пражской "Славией". В АПЛ после 33 туров "синие" идут на третьем месте.

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