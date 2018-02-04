Новоиспеченный форвард лондонского "Челси" Оливье Жиру назвал клубы, которые были заинтересованы в его услугах.

" Мной также интересовалась "Боруссия" из Дортмунда, но она хотела взять меня в аренду. Также была и "Севилья". В какой-то момент мой агент также получил телефонный звонок от "Ромы", но мой выбор стал довольно ясным и очевидным, как только я узнал, что со мной хочет поработать Антонио Конте ", - цитирует 31-летнего француза Le 10 Sport.

Напомним, Луис Энрике озвучил свое первое трансферное требование "Челси". | soccernews.ru