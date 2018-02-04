Жиру назвал клубы, которые были заинтересованы в его услугах

Теги челсиоливье жируборуссия дортмундсевильяромаантонио конте

Жиру назвал клубы, которые были заинтересованы в его услугахНовоиспеченный форвард лондонского "Челси" Оливье Жиру назвал клубы, которые были заинтересованы в его услугах.

"Мной также интересовалась "Боруссия" из Дортмунда, но она хотела взять меня в аренду. Также была и "Севилья". В какой-то момент мой агент также получил телефонный звонок от "Ромы", но мой выбор стал довольно ясным и очевидным, как только я узнал, что со мной хочет поработать Антонио Конте", - цитирует 31-летнего француза Le 10 Sport.

Напомним, Луис Энрике озвучил свое первое трансферное требование "Челси". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Невероятная развязка на "Луи ІІ": "Монако" вырывает волевую победу у "Лиона"

Невероятная развязка на "Луи ІІ": "Монако" вырывает волевую победу у "Лиона"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 26 69
2 Манчестер Юнайтед 26 56
3 Ливерпуль 25 50
4 Челси 25 50
5 Тоттенхэм 25 48
6 Арсенал Лондон 26 45
7 Бернли 26 36
8 Лестер Сити 26 35
9 Борнмут 26 31
10 Эвертон 26 31
11 Уотфорд 25 27
12 Вест Хэм Юнайтед 26 27
13 Брайтон & Хоув Альбион 26 27
14 Кристал Пэлас 26 27
15 Саутгемптон 26 26
16 Ньюкасл Юнайтед 26 25
17 Суонси Сити 26 24
18 Сток Сити 26 24
19 Хаддерсфилд Таун 26 24
20 Вест Бромвич Альбион 26 20
Полная таблица

топ-5 тегов