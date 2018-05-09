Жиру назвал своих кумиров

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Жиру назвал своих кумиров

Форвард лондонского "Челси" Оливье Жиру назвал своих кумиров.

"У меня было несколько героев - Жан-Пьер Папен, Марко ван Бастен, но любимым игроком был Шевченко. Он мог забить абсолютно любой гол: левой ногой, правой ногой, головой. Шевченко был действительно совершенным нападающим - мощный, быстрый, умный" - приводит слова Жиру Goal.com.

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