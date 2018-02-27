Жиру назвал свою главную цель

Форвард "Челси" Оливье Жиру признался, что его главной целью является победа в английской Премьер-лиге.

"У меня осталось чувство незавершённого дела, поскольку мне не удалось выиграть АПЛ с "Арсеналом". Но пять с половиной лет, разумеется, прошли не впустую. Я часто говорил, что победа в Премьер-лиге - это моя конечная цель. Я по-прежнему в Англии, теперь в "Челси". В этом сезоне, полагаю, борьба за титул уже закончилась, но в следующем у нас будут большие амбиции. Я всё ещё хочу выиграть АПЛ, прежде чем закончу карьеру" - приводит слова Жиру ESPN.

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